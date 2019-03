DENK protesteert bij bezoek van Thierry Baudet aan Arnhem: ‘Nederland is van ons allemaal’

Het gaat om ongeveer tien demonstranten. ‘Nederland is van ons allemaal', staat op een groot spandoek dat zij mee hebben genomen. De demonstranten willen naar eigen zeggen een tegengeluid laten horen. ,,We vinden dat het Forum voor Democratie extreemrechts is en Nederlanders buitensluit. De partij staat voor homeopathische verdunning. Terwijl Arnhem een stad voor alle Arnhemmers is’’, zegt een van de actievoerders.

Minder immigratie

Vanwege de campagne is het Stadstheater zwaar beveiligd. Op de avond zijn tot nu toe 400 tot 500 mensen afgekomen, veelal jonge mannen. Behalve Baudet en Hiddema zijn ook partijleden Arjan de Kok, Henk Otten en Annabel Nanninga aanwezig om het geluid van de partij te laten horen. De Kok is lijsttrekker van de partij in Gelderland. De Kamerleden gaan onder meer praten over ‘minder immigratie, beter onderwijs, veiligheid op straat en de energierekening omlaag in plaats van 1.000 miljard naar klimaatbeleid', zo liet de organisatie eerder weten.