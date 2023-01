Dennis neemt vaak een ijskoud bad: 'Mijn zoons van 12 en 8 gaan mee'

indebuurt“Ik zag ineens alles in paars- en bruintinten”, zegt Dennis Gerritzen (43) over zijn eerste ervaring met een ijsbad. “Ik ging erin tijdens een ultrarun van 50 kilometer. Ik was er helemaal niet op voorbereid maar in de hype van het moment deed ik het gewoon. Het was helemaal niet fijn en ik schrok van wat er gebeurde.”

Ondanks de schrik was Dennis naderhand erg nieuwsgierig naar de kou. ”Ik vroeg me af wat die met mijn lichaam deed, of een ander ook een ijsbad kan nemen en wat je aan de kou hebt.” Daarom begon hij zich in te lezen.

Wim Hof

”Wanneer je over koudetraining leest, kom je al vrij snel uit bij iceman Wim Hof. Mensen kennen hem als een uitbundige man die vaak in de sneeuw ligt te rollen, maar ik kwam erachter dat hij best een heftig persoonlijk verhaal heeft. Ik vond het interessant dat hij zijn kracht hervond in yoga, ademhaling en het opzoeken en overwinnen van discomfort.”

Buitengewoon spannend

Vooral dat discomfort, oftewel de pijn en het ongemak van de kou, triggerde Dennis. Hij vertelt: ”In een ijsbad creëer je bewust een onveilige situatie, maar met veilige kaders. Je lichaamstemperatuur daalt al gauw met één graad. Dat lijkt heel weinig, maar bij een daling van meer dan twee graden krijg je al problemen. Het koude water in gaan is daarom buitengewoon spannend. En dat is ook logisch! Je lichaam geeft een stressreactie. Je raakt in paniek. Maar die reactie kán je controleren.”

Een directe overwinning

Dennis vertelt dan ook: ”Veel mensen zeggen dat ze het niet zouden kunnen, in een ijsbad gaan. Desondanks zijn ze tot veel meer in staat dan ze denken. Wanneer mensen tóch dat discomfort van die kou opzoeken en dat gewoon overleven, dan is dat een directe overwinning. Je doet iets wat je heel spannend vindt, wat pijn doet en waarvan je denkt dat je het niet kan. Maar je kan het uiteindelijk wel. Dat is een bevestiging van waartoe je allemaal in staat bent en daar groei je van!”

Tekst gaat verder onder de foto >

Volledig scherm Dennis geeft koudetraining aan leden van Sportcentrum Indoor Action. Beeld: still uit video Indoor Action.

Stressreactie reguleren

Zo’n overwinning ervaarde Dennis zelf ook. ”De eerste keer dat ik in een veilige omgeving in een ijsbad ging voelde ik veel spanning. Ik was erop voorbereid dat ik in paniek zou raken maar je vraagt je toch af of je het wel aankan, of het gaat lukken en wat er zal gebeuren. Fijn was het niet, maar achteraf vond ik het heel bijzonder om te merken dat je je stressreactie kunt reguleren.”

Dennis legt uit wat hij met die stressreactie bedoelt: ”Een verhoogde hartslag, ademhalingsstress, verhoogde bloeddruk, de aanmaak van stresshormonen en pijn. Die pijn is anders dan bijvoorbeeld hoofdpijn, het is ongoing en voelt prikkend.” Hij voegt eraan toe: ”Maar door met je ademhaling terug te komen naar het moment, komt je lichaam weer tot rust.”

De voordelen van koudetraining

De mentale skill om weer tot rust te kunnen komen in stressvolle situaties past Dennis toe in zijn dagelijks leven. ”Bijvoorbeeld als ik tijdens het crossfitten heel erg tegen de klok moet racen. Maar het kan ook handig zijn als je bijvoorbeeld een spannende presentatie moet geven op je werk. Door koudetraining herken je alles wat spannend is en leer je daar beter mee omgaan. Het creëert vertrouwen in jezelf dat je in stressvolle situaties terug kunt keren naar rust.”

Minder kans op hart- en vaatziekten

Maar volgens Dennis is dat niet het enige voordeel van koudetraining. ”Als je dit wekelijks doet train je je bloedvatenstelsel in elasticiteit. Door de kou trekken al je bloedvaten samen. Dus wanneer je weer uit het water komt moet je lichaam keihard werken om het bloed rond te pompen. De elasticiteit van je lichaam verbetert en daardoor heb je minder kans op hart en vaatziekten.”

Tekst gaat verder onder de instapost>

View this post on Instagram A post shared by Dennis Gerritzen (@dennisgerritzen78) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Iedereen zou dit moeten doen’

Dennis denkt dan ook dat het ontzettend goed zou zijn als iedereen koudetraining zou doen. ”Omdat er elke dag 650 Nederlanders met hart- en vaatziekten worden opgenomen in het ziekenhuis.” Daarom geeft hij nu koudetrainingen op locatie. ”Zodat iedereen er op een veilige manier kennis mee kan maken.”

In Arnhem doet hij dat voor Sportcentrum Indoor Action. Dat is de sportschool in het oude Sportfondsenbad. ”De trainingen zijn bij het Grindgat in Oosterbeek. Van tevoren zorg ik dat iedereen zich prettig voelt en vragen kan stellen. Ik neem wat spanning weg door iedereen te vertellen wat ze moeten verwachten en daarna gaan de deelnemers twee minuten het water in.” Dennis gaat zelf niet mee zodat hij iedereen aandachtig kan monitoren. ”Zo blijft het veilig.”

Iedereen kan het

Tegen iedereen die interesse heeft, ook tegen de twijfelaars, zegt Dennis: ”Iedereen kan dit. Zelfs mijn zoons van twaalf en acht zijn niet bang en gaan met mij mee het water in. Dus eigenlijk moet je het gewoon proberen. Dan heb je het in elk geval ervaren en kan je vanaf daar beslissen of het wat voor jou is!”