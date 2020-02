Derde aanhouding in onderzoek schietpartij op woning Velp

Studenten ArtEZ na brand in OK26 weer aan de slag

11:22 ARNHEM - Ruim een maand na de brand in dependance OK26 kunnen de meeste studenten van kunstacademie ArtEZ in Arnhem weer aan de slag in het gebouw aan de Oude Kraan. Dat is een meevaller. Werkplaatsassistent Eef Oudbier heropende OK26.