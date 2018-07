Derde gewonde man gevonden na explosie in Arnhemse flat

Arnhems autobe­drijf in gevecht met Citroën om behoud van klanten

8:12 ARNHEM - Autobedrijf Jansen in Arnhem ligt met de importeur van Citroën overhoop over de vraag of hij nog wel garantiereparaties mag uitvoeren op auto's van het merk Citroën. Jansen heeft alle 2.500 klanten een brief geschreven waarin hij benadrukt dat zijn bedrijf daartoe nog wel degelijk gerechtigd is, ook al is Jansen sinds enkele jaren geen officiële Citroën-dealer meer.