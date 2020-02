Dertien aanhoudingen bij grote internationale politieactie tegen drugs

Klachten over daklozen in regio nemen toe: ‘Er moet echt zorg geboden worden’

7:14 ARNHEM/ EDE/ NIJMEGEN - Het aantal klachten over daklozenoverlast is in vijf jaar tijd flink toegenomen in deze regio. In de gemeente Nijmegen is de hoeveelheid meldingen over bijvoorbeeld zwervers met alcohol op straat meer dan verdubbeld.