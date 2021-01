Dertien boetes voor huisfeestje in Arnhem geschrapt

De politie greep op 29 november in na klachten over een bijeenkomst in de woning aan het Gele Rijdersplein in het centrum van Arnhem. Volgens de toen geldende coronarichtlijnen van het kabinet mocht een huishouden per dag maximaal drie gasten ontvangen. Inmiddels is dat teruggebracht tot twee in een poging het aantal coronabesmettingen terug te dringen.



De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch sprak schande van de bijeenkomst. ,,Deze mensen zijn op een heel idiote manier roekeloos’’, stelde hij. ,,Je kunt denken dat je er zelf niet zo’n last van zult hebben als je besmet raakt, maar via jou kunnen weer anderen besmet raken.’’

Achter de voordeur

Martijn Leisink, voormalig wethouder in Arnhem, trok aan de bel over de kwestie. Hij stelde op Twitter dat er op basis van de huidige wetgeving geen straf kan worden uitgedeeld voor gedrag achter de voordeur van een woning. Daar heeft hij gelijk in: ook in de op 1 december in werking getreden ‘coronawet’ staat niets over ingrijpen in de woonomgeving van mensen.



De politie kon en kan dus iemand die in eigen huis drie of meer gasten ontvangt, niet straffen. De boetes konden daarom geen stand houden, oordeelt de politie nu ook zelf. Nadat nader onderzoek uitwees dat de bekeuringen daadwerkelijk waren uitgeschreven in het woongedeelte van het gebouw, zijn ze verscheurd.



Volgens een woordvoerder blijven wel enkele bekeuringen staan die zijn geschreven voor geluidsoverlast. Hoeveel dat er zijn, kan ze niet zeggen.

‘Hartstikke fout’

Leisink twitterde eerder: ‘Ik vind het hartstikke fout wat deze mensen doen, maar ik vind onze rechtsstaat ook belangrijk’. Hij laat weten blij te zijn met het besluit van de politie.



Arnhem is niet de eerste stad in Nederland waar de politie uitgedeelde boetes voor huisfeestjes intrekt. Dat gebeurde eerder in Groningen en Utrecht.