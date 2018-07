Dertien missers in ziekenhuis Rijnstate vanwege tekortgeschoten zorg

Arnhemse straat vol Belgische vlaggen: ‘Amai, allemaal vlaggen in ene keer’

7:05 ARNHEM - Een straat in Antwerpen, Luik of Brugge? Nee, een flat vol wapperende Belgische vlaggen aan de Lange Wal in Arnhem, tegenover Winkelcentrum Presikhaaf. Daar is de steun voor het nationale team van de zuiderburen, de Rode Duivels, ongekend groot nu dat vanavond in de kwartfinale van het WK voetbal tegen Brazilië speelt.