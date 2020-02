Destijds 14-jarige overvaller van woning in Arnhem krijgt werkstraf en jeugddetentie

Ahmed Marcouch wil best minister worden, verklapt hij aan Dries Roelvink

17:54 HILVERSUM/ ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem is in voor een post als minister. Dat zei hij vrijdag in het radioprogramma ‘Nieuws en Co’ van NPO Radio 1. Marcouch werd daar bevraagd over de mini-enquête van de Tweede Kamer over geldstromen naar islamitische moskeeën.