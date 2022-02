Deurwaarder haalt met frituurschep vissen uit aquarium restaurant van Elias: ‘Ik ben er kapot van’

update Stoffelijk overschot aangetrof­fen in Arnhemse woning: uit onderzoek blijkt ‘natuurlij­ke dood’

ARNHEM - In een appartement aan de Klaverlaan in Arnhem heeft de politie een overleden persoon aangetroffen. Onderzoek van onder meer de politie heeft uitgewezen dat de persoon een natuurlijke dood is gestorven.

3 februari