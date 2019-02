Deze acht kinderen van spermadonor K34 in Rijnstate vonden elkaar al, nog 40 te gaan

Marcouch: ‘Jihadist Yago R. kan naar Arnhem, zijn Britse vrouw niet’

7:00 ARNHEM - De Arnhemse jihadist Yago R. is ‘hot’ in de Britse media, nu blijkt dat hij getrouwd is met de veelbesproken Engelse jihadbruid Shamima Begum. Yago is onder voorwaarden weer welkom in Arnhem, zegt burgemeester Marcouch. Shamima niet.