Deze app moet burn-out onder studenten voorkomen: ‘Ik ken iemand die de deur niet meer uitkomt’

Column Remco Kock Het bericht over de Mandela­burg drukte me met de neus op de feiten, namelijk dat niets uniek is

Mandelabrug gesloten vanwege instortingsgevaar. Ik las dit op nu.nl en was even van slag. Gisteren nog over de Mandelabrug gefietst, blijkbaar verkeerde ik toen in levensgevaar!

8 december