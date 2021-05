column remco kock Ode aan park Zypendaal, de ideale plek voor een parodie op Maradona

14 mei Stadspark Zypendaal is in tegenstelling tot Sonsbeek zelden in het nieuws. Komt omdat er geen samenscholingen en coronaparty’s zijn. Voor jongeren is Zypendaal te ver lopen, bovendien mis je er het prachtige uitzicht over de binnenstad dat de hartjesberg te bieden heeft.