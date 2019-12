Deze Arnhemse cafetariahouders gingen achter de overvallers aan

ARNHEM - Met de meest recente overvallen op cafetaria Diner 66 in Arnhem-Zuid en op Gijs Smulpaleis in Elst staat de teller in het laatste anderhalve jaar op zeven. De overeenkomst tussen alle overvallen is dat de eigenaren direct handelen en achter hun belagers aan gingen.

Drie cafetariahouders vertellen welke impact de overvallen op hun zaak heeft gehad.

Cafetaria 't Hoekje, Ahmet Dogan

Wanneer en door wie is de cafetaria overvallen?

Gewapende overval op maandag 20 mei 2019.

Waarom besloot u in te grijpen?

Ik dacht dat de overvaller zijn pistool liet vallen. Dat moment heb ik aangegrepen om achter hem aan te gaan. Dat doe je in een opwelling, maar ook omdat het mijn zaak is. Ik heb de afgelopen jaar mijn zaak opgebouwd. Daar blijf je vanaf. Buiten heeft hij mij een gebroken neus geslagen. Of ik het de volgende keer weer zou ingrijpen, weet ik niet.



Is de overvaller gepakt?

Vlak voor de uitzending van Opsporing Verzocht van begin december meldde de 16-jarige dader zich. Ik ben blij dat hij is gepakt, maar vind het jammer dat hij niet in het openbaar terecht staat, omdat hij minderjarig is. Ik wil weten waarom hij het heeft gedaan.

Welke impact heeft de overval op u gehad?

De overval heeft er voor gezorgd dat ik wat schrikkerig ben. Als ik ‘s avonds alleen in gedachten in de zaak ben en de deur gaat ineens open dan schrik ik regelmatig. Dat had ik voor de overval niet. Daarnaast heb ik ademhalingsproblemen door de gebroken neus. Mijn neus heb ik in het ziekenhuis recht laten zetten. Dat deed heel veel pijn en was erger dan de overval.

Heeft u maatregelen genomen?

Ik had al camera's hangen. Meer maatregelen heb ik niet genomen. Als ze hun gezicht bedekken hebben camera's geen zin.

Cafetaria 't Beumertje, Gerrit-Jan en Henny Beumer

Wanneer en door wie is uw cafetaria overvallen?

Twee gemaskerde en gewapende mannen met pistool en taser op 13 november 2018.

Waarom besloot u in te grijpen?

Ik weet niet waarom ik ingreep. Het gebeurde in een reflex. Toen ik de mannen een trap wilde geven gleed ik uit. Ze sloegen op de vlucht. Mijn vrouw is nog schreeuwend achter hen aangegaan in de hoop dat iemand het zou horen en zou komen helpen, maar dat gebeurde niet. De overvallers wisten te ontsnappen.

Gerrit-Jan Beumer van snackbar 't Beumertje. © Ellen Koelewijn Zijn de overvallers gepakt?

Een van de twee is gepakt. Hij had ook de snackbar Onder de Linde overvallen. Hij heeft voor verschillende delicten 3,5 jaar gekregen, waarvan een jaar voorwaardelijk.



Welke impact heeft de overval op u gehad?

We zijn wel wat voorzichtiger geworden. Verder heeft het mij niet zoveel gedaan.



Heeft u maatregelen genomen?

Sinds begin van dit jaar hebben we de deur van de cafetaria in de wintermaanden 's avonds op slot. Dat is niet leuk, maar voor ons wel veiliger en de buurt begrijpt ons. ‘s Zomers hoeft dat niet, omdat het dan langer licht is, maar zodra de dagen korter worden doen gaat het slot erop. Klanten die 's avonds wat willen bestellen kunnen aanbellen. Als we het vertrouwen dan doen we de deur open. Van mijn vrouw mag de deur dan nooit te lang open blijven.

Cafetaria Onder de Linde, Pieter Hezemans

Wanneer en door wie is uw cafetaria overvallen?

Eén man met een (nep) vuurwapen op 7 oktober 2018.

Pieter Hezemans van het cafetaria Onder de Linde. © Gerard Burgers Waarom besloot u in te grijpen?

De man had zo'n vage blik in zijn ogen dat ik echt dacht dat hij zou gaan schieten. Ik heb dus niet gehandeld uit een reflex, maar puur uit lijfsbehoud. Ik pakte een mes en ben hem achterna gegaan. Dat heeft blijkbaar zo'n indruk op hem gemaakt dat hij er vandoor is gegaan. Ik heb slechte knieën dus ik kon hem buiten verder niet achtervolgen.



Is de overvaller gepakt?

De man is later gepakt en bleek samen met een ander snackbar 't Beumertje te hebben overvallen. Hij kreeg 3,5 jaar waarvan een jaar voorwaardelijk.

Welke impact heeft de overval op u gehad?

In het begin schrok ik van elke jongen of man met een capuchon op die mijn zaak binnenkwam.