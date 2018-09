Deze Arnhemse koffiezaak hoort bij de beste tien tenten van Nederland

'Veel beter krijg je ze niet’, zegt Misset Horeca, de organisator van de jaarlijkse verkiezing, naar aanleiding van de cappuccino in de zaak van Wolter de Bes. De lungo wordt 'excellent' genoemd, de espresso 'waanzinnig van smaak'.



De uitslag werd maandagavond bekend gemaakt in Almere. Boot Koffie in Amersfoort werd tot winnaar uitgeroepen.



,,Vorig jaar eindigden we nog op de twintigste plaats’’, zegt De Bes. ,,Dan denk je: misschien hebben we geluk gehad. Als je dan nu negende wordt, mag je stellen dat het geen toeval was.’’