Deze Arnhemse punkband geeft een ‘kutfeest’ met wat ‘kutmuziek’ van andere ‘kutbands’

Het ‘kutste feest ooit’. Dat klinkt gezellig.

,,Haha, we hopen dat het gezellig wordt. We houden dit feest bewust rond deze tijd van het jaar, omdat dit een beetje een kutperiode is. Tussen kerst en Oud en Nieuw is bijna iedereen vrij, maar is er vrij weinig te doen. In september, toen ons album uitkwam, zijn er ook meer dan genoeg concerten en festivals. Ons feest moet een groot spektakel worden. Als we iets doen, doen we het goed.’’



Jullie verkopen zelfs ‘kutmerchandise’ en ‘kutcakes’.

,,En de aankleding van de zaal is ook helemaal in kut-thema.’’



Waarom?

,,Veel van onze nummers gaan over hoe het is een vrouw te zijn. In onze band zitten ook alleen maar vrouwen, terwijl punk best een ding voor jongens is. We krijgen vaak uitspraken als ‘Laat je tieten zien!’ of ‘We hebben jullie alleen geboekt omdat jullie vrouwen zijn’ naar ons hoofd geslingerd. Wij dachten: ‘Dan doen we het nu ook echt over de top, omdat wij allemaal een kut hebben’.’’