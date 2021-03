Deze Arnhemse track moet jongeren naar de stembus krijgen: ‘Weet dat het om je toekomst gaat’

Vonneke Bonneke moet Arnhemse jongeren helpen de verkiezin­gen niet te missen

17 februari ARNHEM - ‘De Madser Spreekt!’ Met die campagne roept jongerencentrum De Madser in Arnhem-Zuid Arnhemse jongeren op om in maart gebruik te maken van hun stemrecht. Daarbij is ook de hulp ingeroepen van de populaire influencer Vonneke Bonneke.