Deze Arnhemse zaken sloten in 2022 de deuren (en deze kwamen ervoor terug)

indebuurtVerschillende bedrijven als restaurants en winkels in Arnhem gingen sluiten in 2022. Sommige ondernemers deden dat noodgedwongen, anderen vrijwillig. Hieronder een overzicht, inclusief wat Arnhemmers voor (een deel van) de gesloten zaken terugkregen.

Patisserie Hemels

Het was slecht nieuws voor de mensen die er wel eens een kopje koffie dronken met een vers stuk taart. Patisserie en Espressobar Hemels in Arnhem sloot in mei 2022. In het oude pand van deze zaak vind je sindsdien een modewinkel. Bekijk hier hoe de derde vestiging van Marie Marie in Arnhem eruit ziet.

G-Star in de binnenstad

De winkel van kledingmerk G-Star in de Ketelstraat in Arnhem ging in juli 2022 dicht. Het is op dit moment niet bekend wat voor zaak er in dit winkelpand terugkeert.

Royal Donuts

Zoetekauwen konden bij Royal Donuts hun hart ophalen, maar dat is sinds 2022 verleden tijd. De donutwinkel sloot en er kwam een nieuwe zaak voor bubbletea voor in de plaats.

Volledig scherm Royal Donuts sloot in 2022. Foto: indebuurt Arnhem

Quetzal

Wafels, smoothies, bonbons, hele instagrammable milkshakes, lunch; bij Quetzal bestelde je vrijwel álles met ladingen chocola. Je kon je het zo gek niet bedenken of de chocoladebar serveerde het met die heerlijke zoete goodness. Voor de liefhebbers was er in mei 2022 slecht nieuws: Quetzal Arnhem ging sluiten.

HEMA op de vertrouwde plek

Oké, HEMA Arnhem centrum sloot niet definitief de deuren, maar de winkel verliet wel zijn herkenbare pand. Het was groot nieuws dat het warenhuis uit de Rijnstraat verhuisde. En wel naar het Brouwersplein. Hoe de nieuwe inrichting eruitziet bekijk je hier. Nog wat nostalgische gevoelens oproepen? Foto’s van de oude HEMA in de Rijnstraat vind je hier.

Grand Café De Staat

Grand Café De Staat aan de Markt in Arnhem sloot noodgedwongen de deuren. Het gebeurde van de ene op de andere dag op 1 augustus 2022. ”Door de stijgende kosten is het voor ons niet verantwoord om door te gaan.” Wat er in dit bijzondere pand terugkomt is op dit moment niet duidelijk.

Volledig scherm Grand Café De Staat in Arnhem. Foto: indebuurt Arnhem

Multisports Malburgen

Fitnesscentrum Multisports in de Arnhemse wijk Malburgen sloot ook in 2022. De eigenaren Cor en Marga Eeken stopten er na 40 jaar mee. Multisports was een van de oudste, nog bestaande sportscholen van Arnhem. Waarom het familiebedrijf ging sluiten lees je hier.

Madak chocolaterie

In de Ketelstraat op nummer 37 opende begin 2022 Madak chocolatier, maar de luxe chocoladewinkel bleef niet lang open in Arnhem. Het pand is inmiddels in gebruik door de Beauty & Home store van N Brands.

De Visbroertjes

Gesloten is de Zilte Zeemeermin nóg niet, maar in 2022 maakten de Arnhemse Visbroertjes bekend dat ze met hun winkel en wijnbar in de Steenstraat gaan stoppen. Luuk en Wiebe zeggen dat ze verwachten dat zij zelf tot 31 december 2022 doordraaien. Waarschijnlijk neemt iemand anders hun zaak daarna over.

Conceptstore Bos & Heij

Twaalf jaar lang was de winkel een begrip in de 7Straatjes in Arnhem: conceptstore Bos & Heij. Maar eigenaren Ruud en Daphne Heijenga stopten ermee in 2022. Op dit moment zit er nog geen nieuwe zaak in het oude pand van de winkel.

Volledig scherm De gevel van Bos & Heij. Foto: indebuurt Arnhem

Restaurant Plein 32

Zoals wel meer horecazaken in Arnhem, konden ook Marcel en Renate de kosten voor het draaiende houden van Plein 32 niet meer dragen. Ze vertelden dat de coronaperiode pittig was en dat de torenhoge inflatie de genadeklap gaf. Het restaurant sloot in september 2022 definitief de deuren.

Kunstwinkel Gerstaecker

Lijstenmakerij en winkel voor kunstenaarsbenodigdheden Gerstaecker sloot in oktober 2022. Voor creatievelingen, professionele en hobbykunstenaars in Arnhem was er echter snel goed nieuws, er kwam namelijk per 1 december een nieuwe kunstwinkel terug in het pand in de Steenstraat.

Party Grime Carnaval Shop op de vertrouwde plek

50 jaar lang zat de feestartikelenwinkel PartyGrime Carnaval Shop in de Koningstraat in Arnhem. Maar geen paniek, de winkel is niet dicht, hij is alleen verhuisd in 2022. En wel naar de Mariënburgstraat.

Restaurant ’t Amusement

Elf jaar lang kon je er fancy uit eten, maar dat is na kerst 2022 verleden tijd. ’t Amusement in Arnhem gaat dicht. De chef-kok en eigenaar van de zaak, Estée Strooker (31), stopt ermee. Hier lees je waarom.

Grand Café Metropole

Bijna vierde dit grand café hun honderdjarig bestaan; het team hield in januari 2022 zelfs een inzamelingsactie om ervoor te zorgen dat de zaak aan de Steenstraat open kon blijven. Tevergeefs, want Metropole in Arnhem moest sluiten in 2022. Dit nieuws maakte veel los bij Arnhemmers en ze deelden hun herinneringen aan de horecazaak.

Volledig scherm Het terras van Metropole. Foto: indebuurt Arnhem

Koffiebar PUCK

Sophie Pouwels begon met PUCK specialty coffee in Nijmegen en opende een tweede vestiging in Arnhem. Het koffiezaakje zat pas anderhalf jaar in de stad, maar toch nam Sophie de beslissing om met haar ‘Arnhemse avontuur’ te stoppen per 6 november 2022.

Treatments Arnhem

Bij Treatments boekte je massages en kocht je luxe douche- en schoonheidsproducten. De winkel zat in de Ketelstraat, maar werd dichtgetimmerd in 2022. Of Treatments terugkeert lees je hier.

HANS Eten en Drinken

HANS Eten en Drinken was een eetcafé in het Sonsbeekkwartier/Sint Marten. Het restaurant sloot in 2022 de deuren, maar ondernemer Maurits begon een nieuwe zaak in het pand: De Buurman. Hij vertelt erover in het artikel hieronder.

Indonesisch restaurant Rasasari

“Wij gaan het lekkere eten en de gezelligheid missen”, “Neeee. Wat ontzettend balen” en “Mijn favoriete, authentieke Indonesische eettentje, zo jammer” zijn enkele reacties onder een nieuwsbericht op de Facebookpagina van Rasasari. Daarin werd bekend dat het restaurant in Arnhem ging sluiten. Hoe je tóch nog van de gerechten van oma Son en Shirley kan genieten lees je hier.

Het Rembrandt theater

Einde van een tijdperk! Het iconische Rembrandt theater in Arnhem sluit eind 2022. En nu écht. Er zijn de komende tijd nog een paar evenementen in de oude stadsbioscoop, maar binnenkort gaan de deuren definitief dicht. Hier lees je wanneer je het gebouw nog vanbinnen kunt bewonderen.

Volledig scherm Het Rembrandt theater. Foto: indebuurt Arnhem