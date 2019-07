Deze elektrische auto is niet gebruikt als vluchtwagen maar is gestolen

Geen misdrijf in het spel bij dood Arnhemmer in woning Presikhaaf

9:38 ARNHEM - De man die woensdagochtend dood werd gevonden in een flatwoning aan de Van Galenstraat in de Arnhemse wijk Presikhaaf is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat concludeert de politie na forensisch onderzoek in Elst.