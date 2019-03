Deze fans gaan dit weekend uit hun dak bij Snollebollekes: ‘Carnavalsgevoel komt terug’

Het is feest, vrolijkheid en vooral héél veel gezelligheid. De sfeer die Rob Kemps weet te creëren met Snollebollekes, kan volgens Edith Vroon (26) geen andere artiest. ,,De deuntjes blijven ontzettend in je hoofd hangen. En doordat je lekker met z’n allen mee kunt zingen, geeft het een geweldige sfeer. Dat moet je gewoon eens meegemaakt hebben.’’



Vroon weet waar ze het over heeft. Al wel 35 keer heeft ze Snollebollekes zien optreden. Tijdens de Vierdaagsefeesten, op Mega Piraten Festijnen, op Koningsdag en op tal van andere evenementen. Haar favoriet? Springen nondeju. ,,Hoe het dak er dan af gaat, dat is niet normaal. Het is een en al gezelligheid.’’



Sowieso is Vroon fan van Nederlandstalige muziek. Was het vroeger vooral Jan Smit waar ze naar luisterde in de auto, tegenwoordig staat een cd van Snollebollekes steevast op repeat. ,,Het is super om als je in de auto zit lekker hard mee te zingen. Zelfs mijn nichtje van 1 heb ik enthousiast gemaakt. Zij staat nu ook te springen. Dat laat wel zien dat Snollebollekes echt voor alle leeftijden is.’’