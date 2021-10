Deze fans kunnen niet wachten om van ‘links naar rechts’ te springen: ‘Er gaat heel veel bier vloeien’

Eerste Snollebol­le­kes-fans gespot in Arnhemse binnenstad: ‘Wij Amsterdam­mers houden er ook van!’

15:54 ARNHEM - Het is vrijdagmiddag gezellig druk in de Arnhemse binnenstad, met dank aan fans van Snollebollekes. De feestact treedt vanavond voor 27.500 mensen op in GelreDome. Daarna volgen nog drie concerten.