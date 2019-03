Deze Intertoys-winkels bij jou in de buurt sluiten de deuren

De overname verandert niets aan de oude cadeaukaarten van Intertoys, die waren na 24 februari niet meer geldig en dat blijft zo. Na het faillissement gaf Intertoys hun klanten de gelegenheid nog een aantal dagen oude cadeaukaarten in te wisselen. Nadat de speelgoedketen failliet was gegaan stond er nog zo’n 1 miljoen euro uit via cadeaukaarten. Veel consumenten probeerden in het weekend van 22 en 23 februari hun cadeaukaarten in te leveren. Hoeveel bonnen precies zijn ingeleverd en wat de waarde daarvan is, wilde de zegsman niet kwijt. Bij een faillissement verliezen bonnen in principe direct hun waarde; dat de bonnen alsnog konden worden ingeruild, was een geste naar de klanten.