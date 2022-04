Deze ondernemer stopte met zijn familiebedrijf omdat hij zinnige dingen wilde doen, nu haalt hij vluchtelingen op in Polen

Dat hij Coers & Roest verkocht, kwam voor de buitenwereld wellicht als een verrassing. Kammeijer geldt als een bekend gezicht in de Arnhemse ondernemerswereld en is ook politiek betrokken bij de lokale fractie van de VVD. Hij besloot het rigoureus over een andere boog te gooien.



U verkocht vorig jaar Coers & Roest, een drukkerij die al sinds 1853 door uw familie wordt bestierd. Waarom?

,,Laat ik voorop stellen dat ik zeker niet over één nacht ijs ben gegaan. Het was een enorm moeilijke keuze. Op mijn 24ste nam ik de drukkerij van mijn vader over en heb een kwart eeuw aan het roer gestaan. Aanvankelijk konden we groeien, namen we kleine bedrijven over. Langzaamaan merkte ik dat de groei eruit was.



Sterker nog: wij werden zélf een klein bedrijf. Het voelde alsof het roofdier de prooi was geworden. Dat was voor mij het moment om te zeggen: we moeten stoppen. Natuurlijk heb ik het er met familieleden en vrienden over gehad. Iedereen stond achter de keuze.”