Deze rechters varen mee met de marine, krijgen les over wapens en moeten zelf leren schieten

75 kunste­naars in Eusebius­kerk voor eerste grote kunstbeurs van 2020

12:15 ARNHEM - Art Arnhem noemt het Nederlands’ eerste grote kunstbeurs van 2020. In de Eusebiuskerk in Arnhem boden in het tweede weekend van januari ruim 75 kunstenaars hun werk te koop aan. De kerk vormt een prachtig decor voor de Kunstbeurs Art Arnhem.