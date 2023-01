Deze sieradenwinkel in Arnhem gaat sluiten en houdt opheffingsuitverkoop

De winkel die gaat sluiten is Byou 4 you . Deze zaak gaat na 23 jaar definitief dicht. Volgens de eigenaar heeft dat te maken met ‘oplopende kosten en een hoge huur’. Bovendien geeft hij aan dat het na al die jaren ‘ook wel een keer tijd is voor iets anders’.

Wanneer Byou 4 you gaat sluiten

Wil je direct naar de winkel in de Vijzelstraat rennen? Dat is niet nodig. Je hebt nog even de tijd om bij Byou 4 you in Arnhem langs te gaan. De winkel blijft tot 1 maart 2023 open. Tot die tijd is er een opheffingsuitverkoop met flinke korting op alle sieraden die er nog te koop zijn. Sommige spulletjes kosten nu de helft van de reguliere verkoopprijs. Onder meer op merken als Buddha to Buddha, Oozoo en Melano krijg je 50 procent korting.