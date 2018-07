Deze vijf dingen wist je misschien nog niet van Iron Maiden

1. Hoeveel zangers heeft Iron Maiden nu eigenlijk gehad?

Bruce Dickinson is volgens velen de tweede zanger van Iron Maiden, na Paul di Anno. Maar eigenlijk is hij de vierde zanger. Voor Paul di Anno hebben ook Paul Day en Dennis Wilcock de zang gedaan. Dit was echter voor de eerste plaatopname. Blaze Bailey die in de jaren '90 de zanger was is dus de vijfde zanger geweest. Dickinson deed de vocalen tussen 1981 en 1993 en keerde na 1999 terug.

2. Iron Maiden akoestisch, kan dat ook?

Tuurlijk. Iron Maiden is goed voor veel decibellen. Maar kunnen ze het ook zonder scheurende gitaren. Daar daar moesten we trouwens wel lang op wachten. Het nummer Journeyman is het eerste van de groep met alleen maar akoestische gitaren. Het stond op hun dertiende album, Dance of death 3. Op welke albumhoes staat de zin 'Wot, no Guiness'? De band maakt steevast wat moois van hun albumhoezen. Daar kun je aardig studie van maken als je wilt. Zo bevat de hoes van Powerslave een reeks geheime boodschappen. Zoals: 'Indiana Jones was here' 'Wot, no Guiness' en 'Bollocks'. De hoes van het album Somewhere in time staat vol verwijzingen naar het Iron Maiden verleden. Let maar eens op het straatnaambord (22 Accacia Avenue) dat verwijst naar de gelijknamige song uit 1982. De naam van het visrestaurant (Ancient Mariner, vewijst naar het nummer Rhyme of the Ancient Mariner uit 1984) en nog veel meer.

4. De Ed Force One, wat is dat?

Een makkie tussendoor. Ed Force One is natuurlijk het vliegtuig waarmee Iron Maiden jarenlang de wereld rondvloog. Het toestel, de laatste jaren een Boeing 747 bracht de band en hun complete entourage ooit naar hun eerste optreden in China. Frontman Bruce Dickinson zat niet zelden zelf in de cabine achter de stuurknuppel. Maar in 2016 maakte de band zelf bekend dat het toestel uit actieve dienst werd gehaald. Het vliegtuig heeft nog wel een eigen pagina op Facebook en een account op Twitter.

5. Hoe vaak speelde de band in Arnhem?

De band is zondag voor de derde keer te zien in stadion GelreDome, na de concerten in 2011 en 2016. Maar het eerste Arnhemse optreden was al in 1993 en het was in de Rijnhal. Dit concert zou in eerste instantie in Paradiso in Amsterdam zijn, maar al gauw bleek de animo hiervoor veel te groot waardoor er werd uitgeweken. Het concert maakte deel uit van de afscheidstournee van zanger Bruce Dickinson. Van die afscheidstournee zijn live opnames gemaakt en op de cd A Real Dead One staat 1 nummer wat in de Rijnhal is opgenomen: Where Eagles Dare.