Deze violiste, golfbaanmanager en designer werken nu als corona-bestrijder: ‘Hopelijk gaan we volgende zomers weer naar festivals’

Violiste Paulien Holthuis (47) uit Arnhem toert normaliter de wereld over met het Mahler Chamber Orchestra, waar ze al 22 jaar in speelt. Nu is alles anders en werkt ze bij de GGD, als senior bron- en contactonderzoeker. ,,Ik ben blij dat ik op dit moment toch wat voor de samenleving kan betekenen.”



Paulien Holthuis studeerde af aan het conservatorium in Amsterdam en speelt sindsdien in het internationaal vermaarde Mahler Chamber Orchestra. Door het coronavirus kwamen alle optredens echter stil te liggen en dat maakte Holthuis werkloos. Na haar voorlopig laatste tournee in maart moest ze voor inkomsten op zoek naar iets anders. Maar wat?