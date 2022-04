Deze Vitessenaren denken nog dagelijks terug aan bekerwinst: ‘Doordat ik Theo op mijn arm had, was hij er toch bij’

Dodelijk bedrijfson­ge­val: val van eerste etage wordt man uit Arnhem (58) fataal

HELMOND - De man die zondagavond om het leven kwam bij textielbedrijf Vlisco in Helmond is een 58-jarige Arnhemmer. Hij viel naar beneden tijdens schoonmaakwerkzaamheden. Het is onduidelijk waarom hij precies op de plek was waar het ongeluk gebeurde

25 april