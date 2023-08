Deze vrijeschool barst uit zijn voegen door populariteit: kerk biedt 'geschenk uit de hemel’

Les in kelder op Arnhemse school moet snel stoppen, tijdelijk nieuw onderkomen in beeld

ARNHEM - Het moet snel afgelopen zijn met lessen in een half-ondergrondse kelder op de vrijeschool aan de Brugstraat in Arnhem-Noord. De bedoeling is een pand aan de Spiekmanlaan op te knappen, zodat leerlingen daar terecht kunnen vóór de start van het nieuwe schooljaar.