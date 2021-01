Dichter met angststoornis vreest de avondklok: ‘Het is als iemand met claustrofobie in een bezemkast zetten’

In een post op Facebook uitte hij zijn zorgen over de avondklok, die zaterdag in zal gaan. Hij ontving honderden reacties op het bericht. Vooral van mensen die zich herkennen in hetgeen hij schrijft. Laport: ,,De maatregel wordt gezien als bescherming voor de lichamelijke gezondheid, maar is een risico voor de geestelijke. Het is als iemand met claustrofobie in een bezemkast zetten en zeggen: het is goed voor je gezondheid. Lichamelijk misschien, maar mentaal is dat een heel ander verhaal.’’



Laport werpt zich vaker op als boegbeeld van mensen met een mentale stoornis. Zelf kan hij ook nog op onverwachte momenten worden overvallen door angstaanvallen. Na een lange weg van therapie, medicatie en kijken wat wel en niet werkt, kan de Arnhemmer hier wel beter mee omgaan.