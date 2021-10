Dick kan alleen nog duim en mond bewegen, maar laat zich door niets beperken: ‘Ik speel dit spel al langer’

,,Er wordt vaak gezegd: dat zijn kwetsbare mensen’’, zegt Dick Cochius. Hij zit in een rolstoel, een microfoon versterkt zijn stem.



,,Maar niet ík ben kwetsbaar, maar mijn gezondheid. Ik heb SMA, een aangeboren spierziekte die progressief is, dus mijn conditie gaat achteruit. Ik kan alleen nog mijn duim en mond bewegen.’’



Hij is beperkt. ,,Maar ik laat me niet beperken. Omdat ik in oplossingen denk, woon ik zelfstandig, al is er 24 uur per etmaal iemand bij me. Mijn longen functioneren niet, er moet altijd iemand zijn vanwege mijn beademingsmachine. Als die uitvalt en niemand reageert, is het feest afgelopen.’’



Er moet permanent iemand bij u zijn. Is het dan niet belangrijk dat het klikt met uw verzorgers?

,,Via mijn persoonsgebonden budget regel ik mijn eigen zorg, een team van negen personen. Ik speel dit spel al langer, ben al mijn hele leven van hulp afhankelijk. Dan bouw je mensenkennis op. Ik voel aan wie geschikt is en wie niet, want het is intensief.



Wie voor mij werkt, komt nog eens ergens. Ik heb zakelijke afspraken, bezoek wedstrijden van Vitesse, concerten en ik ga gewoon op vakantie.’’