Die bmx-baan op Papendal, daar stroomden de tranen bij Laura Smulders

ARNHEM/HORSSEN - Even was er twijfel. Is de BMX-baan in Wijchen waar Laura Smulders (24) op haar 6de begon met BMX'en de plek met de mooiste herinneringen? Of de bekende baan op sportcomplex Papendal in Arnhem? De plek waar ze duizenden trainingsuren heeft gehad, juichend van geluk zeges heeft gevierd en die ze van begin tot eind kan dromen?

Het werd die laatste. Pas 18 was ze, toen Smulders zich in 2012 op de baan op Papendal voorbereidde op de Olympische Spelen in Londen. ,,Die tijd zal ik nooit vergeten. Ik behoorde pas een jaar écht tot de top. Daarom was het een enorme verrassing dat ik brons op de Spelen pakte. Totaal onverwacht was het. Voor iedereen, en zeker voor mezelf.’’

Onklopbaar

Op de BMX-baan op het sportcomplex toont ze zich al jaren onklopbaar. Afgelopen mei won ze voor de vijfde keer de wereldbekerwedstrijd op haar thuisbaan. Ook de eerste wereldbekerzege in 2014 staat nog in haar geheugen gegrift. ,,Ik begon slecht. Dit wordt niks, dacht ik. Ik stond in de eerste kwalificatieheat zesde, maar elk rondje ging beter. De finale was een topronde: vanuit startpositie zes, de buitenkant, won ik.’’

Het gejuich van het publiek vergeet ze nooit. ,,Tranen van geluk stroomden over m'n wangen. Die eerste keer een wereldbeker op Papendal winnen; dat gevoel was geweldig.’’

Quote Tranen van geluk stroomden over mijn wangen toen ik de eerste wereldbe­ker won Laura Smulders

Favoriet

In 2016 flikte de topbmx'er het opnieuw op Papendal. ,,Ik wist dat ik ‘m weer kon winnen. Alleen lag ik de hele finale tweede. Gelukkig haalde ik op het laatste rechte stuk Caroline Buchanan in en won ik nét.’’ Tijdens het 'superweekend' in 2017 behaalde ze er zelfs twee wereldzeges. ,,Ik was op de eerste dag al favoriet en zat er goed in. Had veel getraind en zat heel goed in mijn vel. Ik had enorm veel motivatie om net als het jaar daarvoor weer te winnen. En het lukte zelfs twee keer.’’