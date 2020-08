Dief heeft spijt van stelen tas vol herinneringen aan overleden man, spullen nog zoek

Het gaat onder meer om een mobiele telefoon met privéfoto’s en een dagboek met notities en tekeningen over hoe de vrouw de afgelopen weken heeft beleefd. Haar echtgenoot overleed na een huwelijk van 36 jaar vier weken geleden op 63-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.



De politie bevestigt maandag de bekentenis van de Arnhemse, die zich dit weekend heeft gemeld op het bureau. Volgens een woordvoerder heeft de dievegge de tas woensdag onderweg naar huis gedumpt ergens tussen Arnhem en Rheden. De vrouw is verhoord en mocht daarna naar huis.



De politie heeft hoop dat de tas nog terug wordt gevonden. ,,We zoeken zeker nog verder, de zaak is nog niet gesloten.’’ De afgelopen dagen zijn er volgens hem onder meer honden ingezet bij de zoektocht.



De locatie die de Arnhemse heeft genoemd, wordt niet bekend gemaakt. Hilly’s dochter hoopt dat de publiciteit over de zaak ertoe leidt dat de voor haar moeder zo waardevolle materialen alsnog opduiken. ,,Er is mogelijk sprake van een tweede dief, iemand die de weggegooide tas heeft meegenomen’’, verklaart ze. ,,We hopen dat het kwartje bij die persoon alsnog valt en dat de zaak voor mijn moeder nog goed afloopt.’’