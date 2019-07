Dieren in Arnhemse zoo redden het zonder code oranje

Helaas, die aan het lichaam verbonden airconditioning is het privilege van de vrouwtjesolifant van Burgers’ Zoo in Arnhem. Wat niet wegneemt dat wij weer véél kunnen leren van de dieren, deze dagen. Terwijl voor de mensheid in Nederland code oranje is afgekondigd en de hitteplannen uit de la zijn gehaald, is er in het Arnhemse dierenpark amper van verhoogde waakzaamheid sprake. Ja, de bezoeker wordt gewaarschuwd dat de dierenbeelden voor de ingang, waar het zo leuk bij zitten is voor een foto, loeiheet kunnen worden. Over de dieren maakt volgens Marleen Giesen niemand zich zorgen: die redden het wel.

Inrichting dierentuin

Giesen, sinds zeven jaar als curator medeverantwoordelijk voor de dierencollectie van Burgers’ Zoo, maakt aan de vooravond van een mogelijk nieuw hitterecord in Nederland een rondje in het park. De conclusie aan het eind ervan: dat oude record mag misschien gaan sneuvelen, de dieren zeer waarschijnlijk niet. ,,Dat is vooral te danken aan de inrichting van de dierentuin.” Burgers’ Zoo is er in gespecialiseerd natuurlijke biotopen te vormen waarin dieren zich onder alle omstandigheden thuis voelen. ,,Dat betekent dat je veel met groen werkt, dat je schaduwrijke en beschutte plekken creëert, dat je watertjes en vijvertjes aanlegt”, zegt Giesen. Zowel in tijden van koude als van warmte, zoals nu, moet dat dieren de bescherming bieden die ze zoeken.

Dieren hebben het vermogen om zich aan de warmte aan te passen, het een wat meer dan het ander. Neem Pinky, de olifant. Die kan met de oren wapperen voor een cooling-down, met haar slurf natte klei over haar lijf gooien of in het water in haar verblijf duiken.



,,Dat laatste gaat vanwege haar ouderdom wat moeilijk", vertelt Giesen. ,,Vandaar dat we haar een keer extra afspuiten met water. Vindt ze fijn.”



Wie denkt dat de pinguïns bij de ingang het loodje leggen, heeft het mis. Giesen: ,,Wij hebben pinguïns uit Zuid-Afrika, die kunnen wat hebben. Al moeten we ze wel in de gaten houden, want ze kunnen oververhit raken. De kans is echter klein: ze kunnen afkoelen in het water en ze kunnen schuilen in de nissen in de rots, wat veel paartjes ook doen. En soms pikken ze wat water mee van de sproeiers die de grond boven bewateren.”