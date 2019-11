Dieselrijders kregen tóch een boete in Arnhem, ondanks eerdere beloftes

De gemeente Arnhem liet weten dat in de zone tussen 8 en 22 juli niet beboet zou worden in verband met werkzaamheden aan de Pleijroute, die daardoor afgesloten was. Omdat het werk aan die weg eerder klaar was, gingen ook de flitscamera's op de milieuzone weer eerder aan, zonder dat de gemeente daar ruchtbaarheid aan gaf.

104 euro

De gemeente zit met de kwestie in haar maag, nu bestrafte automobilisten van zich laten horen. Een van hen is Christa Groen uit Wageningen. Zij zegt in haar hele leven nog nooit een verkeersboete te hebben gehad.



Tot augustus van dit jaar dan. ,,Toen was het ook meteen raak: 104 euro. Omdat ik op 18 juli door de milieuzone was gereden met mijn oude diesel. Dat moet een fout zijn dacht ik nog, want de Gelderlander had immers geschreven dat ik van 8 juli tot 22 juli zonder gevolgen door de milieuzone kon rijden”, vertelt Groen.

Quote Dat moet een fout zijn, dacht ik nog Christa Groen , Automobiliste

Bezwaar

De Wageningse maakte bezwaar tegen de boete, maar ving bot. Haar argument dat de krant had geschreven dat de milieuzone twee weken niet in gebruik zou zijn, telde niet, vonden de magistraten. Een stuk in een krant is geen juridisch document. Sterker nog, de gemeentelijke handhaver voerde aan ‘dat door de gemeente Arnhem nimmer is gecommuniceerd dat de milieuzone twee weken uit zou staan'.



Groen moest de boete betalen en dat deed ze. Ze nam opnieuw de pen ter hand. Dit keer richtte ze zich op de krant die haar had misleid. ‘Ik hoop dat u uw aansprakelijkheid neemt en aan mij 104 euro terugbetaalt', schreef ze aan de Gelderlander.

Hoe zit het?

Hoe zit de zaak precies in elkaar? Terug naar juli van dit jaar. De provincie Gelderland wil de grote verkeersaders A325 tussen Arnhem en Nijmegen en de N325, beter bekend als de Pleijroute, onderhouden. De werkzaamheden zouden wel eens tot grote verkeersopstoppingen kunnen, was de vrees bij provincie en gemeente.



Samen bedachten ze plannen om de automobilisten zo min mogelijk tot last te zijn. De provincie bedacht een omleiding rondom Arnhem via de snelwegen A50 en A12. De gemeente Arnhem werkte mee door de milieuzone gedurende de wegwerkzaamheden open te stellen voor alle verkeer. Sinds begin van dit jaar mogen dieselauto's van voor 2005 daar niet rijden, op straffe van een boete van 104 euro.



De provincie Gelderland meldde in een fraaie brochure voor de pers dat het werken aan de weg in fase 1 van 8 tot 22 juli zou duren. De gemeente, verantwoordelijk voor de milieuzone, liet aan de media weten dat de milieuzone in principe die twee weken open zou zijn voor alle verkeer.

Sneller klaar dan gedacht

Daarna ging het mis. De onderhoudswerkzaamheden gingen sneller dan gedacht, en de wegwerkers waren niet op 21 juli klaar, maar al op 17 juli. De volgende dag sloot de gemeente Arnhem de milieuzone weer voor dieselpersonenauto's van voor 2005 en oude vrachtwagens. Zonder dat ze daar dezelfde ruchtbaarheid aan had gegeven als bij het openen van de milieuzone.



De pers werd dit keer niet ingelicht. Wel stelt de gemeente dat op informatiekarren bij de ingang van de milieuzone informatie is gegeven. Welke dat precies was, valt niet meer te achterhalen. Automobiliste Groen zegt dat haar dat niet is opgevallen. Hoeveel mensen de dupe zijn geworden, is onbekend. Uit eerdere informatie van de gemeente blijkt dat op een gemiddelde dag veertig overtreders worden beboet.

Boetes geseponeerd na bezwaar

Inmiddels zit de gemeente met de kwestie in haar maag. De boete voor overtreders die bezwaar hebben gemaakt, wordt alsnog geseponeerd. ,,Omdat wij op onze eigen website niet helemaal duidelijk hadden aangekondigd wanneer de zone buiten gebruik zou zijn. Het is de bedoeling dat in toekomstige buiten gebruik stellingen beter gebeurt", aldus de woordvoerder.

Quote Wij hebben op onze eigen website niet helemaal duidelijk aangekon­digd wanneer de zone buiten gebruik zou zijn Woordvoerder gemeente