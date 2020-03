Dievegge met grote voorliefde voor koffie huilend richting cellenblok

Sportscho­len houden leden online fit in coranatijd­perk: op afstand les van je favoriete instruc­teurs

18:00 ARNHEM De sportscholen proberen in het hele land massaal hun leden fit te houden via sociale media. In Arnhem regent het work outs via Instagram. Massaal aan de Zumba met je favoriete instucteurs tijdens de coronacrisis.