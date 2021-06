Dieven stuiten op slaapwandelend jongetje (4), ‘brengen’ hem naar huis en nemen pinpassen en auto mee

UPDATE Eén man opgepakt na ‘ruzie met vuurwapen’ in Park Sonsbeek; politie zoekt nog twee verdachten

15 juni ARNHEM - De politie in Arnhem is nog altijd op zoek naar twee mannen die maandagavond rond half negen betrokken zouden zijn geweest bij een ruzie in de Steile Tuin van Park Sonsbeek. Daarbij zou een vuurwapen in het spel zijn geweest.