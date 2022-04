Dina had een rotnacht na steekpartij: ‘Slachtoffer kwam bloedend het café binnen strompelen’

Zij stond zaterdagavond achter de bar van haar café aan de Pijlkruidstraat in Arnhem-Zuid, hartje Malburgen. Volgens Van der Vreede was het de hele avond ‘hartstikke gezellig’ in de kroeg.



,,Hier binnen is geen ruzie geweest”, benadrukt zij. ,,Ik heb geen idee wat er aan de hand was. In het café is in elk geval niks gebeurd. Het slachtoffer heeft de hele avond binnen staan dansen. Voor zover ik weet, is hij rond één uur vertrokken.”