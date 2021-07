Dionne Stax host Bridge to Liberation 2021 met Di-rect en Ellen ten Damme in de line-up

Jongeren willen prullenbak­ken en duidelijke regels voor het Grindgat, maar vooral meepraten

4 juli Prullenbakken voor het afval en duidelijke regels bij het Grindgat in de Rosandepolder, op de grens van Arnhem en Oosterbeek. Daarvoor pleit de Renkumse jongerenraad in een e-mail aan het gemeentebestuur. Wat de jongerenraad vooral belangrijk vindt, is dat ze over het Grindgat ook iets te zeggen heeft. De jongeren willen meepraten.