Directeur incassobureau inde met een nepvonnis schuld van een bedrijf

Meneer B. (54) was tot voor kort directeur/eigenaar van een Arnhemse bv die zich bezighield met incasso-activiteiten. ‘In de meest ruime zin’ had hij bij de Kamer van Koophandel laten noteren. Maar in 2015 ging meneer wel erg ruim te werk, vond het Openbaar Ministerie, toen hij een vonnis van de rechtbank Noord-Holland vervalste en met dat papier in de hand een bedrijf tot betaling van 924 euro dwong. Daar tuinden ze er eerst in en ze betaalden zelfs (fictieve) griffierechten.