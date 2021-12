Discriminatie vaker voor de rechter, al zijn de aantallen nog klein: ‘Het zorgt voor een klimaat van onverdraagzaamheid’

,,Kankermarokkaan, kutmarokkaan.” In het bijzijn van zijn zoon van 13 jaar gaat de 47-jarige Marty R. uit Ede helemaal uit zijn plaat tegenover de buurman na gedoe over geluidsoverlast. De scheldpartij in april 2020 is de uitbarsting in een langer sluimerend burenconflict.

Het hakt er diep in bij de uitgescholden Hossein. Hij slaapt slecht. Uit angst voor de buurman durft hij zijn vrouw en twee kinderen eigenlijk niet alleen thuis te laten. R. werd afgelopen maandagmiddag verwacht bij de politierechter in Arnhem, maar de Edenaar is niet komen opdagen. Hossein ook niet, hij is bang. Hij is met zijn gezin ‘vanwege alle ellende’ verhuisd, zegt een mevrouw van Slachtofferhulp namens hem. Hossein vraagt 275 euro aan schadevergoeding.

R. is al vaker voor geweld en discriminatie veroordeeld. Vader geeft ‘geen goed voorbeeld aan zijn zoon’, zegt de officier van justitie afkeurend. ,,Het krenken van anderen past niet in onze samenleving, waarin we ons veilig moeten kunnen voelen. Het zorgt voor een klimaat van onverdraagzaamheid.”

De afwezige R. moet dat maar voelen. Normaal zou ze 300 euro boete eisen, nu eist ze 30 uur taakstraf, en 1 week voorwaardelijke celstraf. R. draait de bak in als hij in de komende drie jaar weer aan discriminatie schuldig maakt.

De politierechter hoeft geen moment over een straf na te denken. Hij neemt de eis direct als vonnis over. ,,Dit is ernstig discriminatoir handelen.”

Quote Of het helpt? Nou , de non-acceptatie in de samenle­ving neemt toe. Je kunt net niet met elkaar eens zijn, maar discrimina­tie? Dat doe je niet Henny Sackers, strafrechtgeleerde