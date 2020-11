Dit Arnhemse ‘urinoir’ moest een veilige haven zijn tijdens een atoomoorlog

Anderhalf jaar cel voor Arnhemmer (43) die medebewo­ner in gezicht stak na ruzie

12 november ARNHEM – Een 43-jarige Arnhemmer die een medebewoner in een pand in Malburgen met een mes in zijn gezicht stak na ruzie over het luchten van de woning, is donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 maanden waarvan tien maanden voorwaardelijk.