Dit duo maakt een eind aan het zweten in tentjes tijdens hete zomerfestivals

,,Ik ben toen snel gaan nadenken over een oplossing om niet helemaal ziek van dat festival terug te komen. Ik kwam erachter dat je met aluminium over de tent heen alles behoorlijk kan afkoelen. Daarna zijn we aan de slag gegaan met de ontwikkeling van speciale tenten van aluminium.’’



Er zijn de twee types van de Ohnana, zoals de heren hun tenten hebben genoemd. Ze kosten 100 en 150 euro. ,,Ohnana is afgeleid van het woord: ‘Ohana’s’ in de taal van Hawai’’, vertelt Benny. ,,Het betekent familie. Wij willen iets moois doen voor het grote familiegevoel van de muziekfestivals. Oh Na Na maakt ook nog eens deel uit van de songtekst van een dansnummer van Rihanna dat mooi aansluit bij alles aansluit. De mannen hebben hem zelf natuurlijk allang uitgetest. Ze melden dat je als een roos kunt uitslapen in het resultaat. ,,De temperatuur blijft op 13 graden onder de buitentemperatuur.’’