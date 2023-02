Dit enorme industrieterrein in Arnhem moet in tien jaar veranderen in een Europees energiecentrum

Arnhems Buiten beste Gelderse plek voor vastgoedbe­leg­gers

ARNHEM - Het Arnhems Buiten is de beste kantorenlocatie van Gelderland voor vastgoedbeleggers. Dat stelt vastgoedadviseur Spring Real Estate in haar eerste Dutch Office Locations Ranking. Het Arnhems Buiten (22ste plaats) streeft daarmee Kerkenbos in Nijmegen (23ste) voorbij. In het rapport is de verhuurbaarheid van 159 kantorenlocaties in 34 gemeenten onderzocht. Het voormalige KEMA-terrein in Arnhem is getransformeerd naar een parkachtige kantorenlocatie met ruimte voor Nuts-bedrijven. Op nummer 1 staat de Amsterdamse Zuidelijke IJ-oever.

21 januari