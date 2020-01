Dit hebben theaters in petto tijdens het Nationaal Theaterweekend

Wat hebben de grote theaters in Gelderland in petto tijdens het Nationaal Theaterweekend (24-26 januari)? En wat wil je absoluut niet missen? We vroegen het aan drie ‘theaterdieren’.

Floor Marcusse. Hoofd marketing en kaartverkoop Stadsschouwburg Nijmegen & De Vereeniging

Floor Marcusse, hoofd marketing en kaartverkoop Stadsschouwburg Nijmegen & De Vereeniging

,,We doen mee met beide podia, al jaren. We vinden dat theater voor iedereen is. We willen podiumkunsten dichter bij de mensen brengen, ze dingen laten proeven, ze verleiden nu eens iets anders te kiezen. Hou je van toneel, ga dan nu eens naar cabaret. Of iets anders. Met een divers programma moet het lukken.

We hopen dat we ook nieuw publiek bereiken. Daar draagt ook de lage entreeprijs aan bij.

Wat er voor mij uitspringt, is de kans om te lasergamen in De Vereeniging. Leuk zijn ook de workshops Influencing (hoe maak je de ideale video), Silent Comedy (met koptelefoon cabaret ondergaan), een theatercollege met Diederik Jekel en de circusvoorstelling in onze schouwburg. We zoeken naar diversiteit in elk genre, kiezen ervoor theater te programmeren dat iets meer van je vraagt dan plaatsnemen op een stoel in de zaal.

Ik zit zelf zeker bij de Haka-workshop, die traditionele dans uit Nieuw-Zeeland. Of kies ik toch voor The bright side of life, een voorstelling voor en door vluchtelingen?

Ik neem mee... mijn kinderen, die willen wel eens lasergamen in een concertzaal. Op de dag zelf kunnen nog tickets worden gekocht, dus wie gaat nog meer mee?”

Arlette de Jong

Arlette de Jong, hoofd marketing Musis & Stadstheater Arnhem

,,We doen mee omdat zo’n weekend heel goed werkt om een breder publiek te trekken. Dat zit hem in het laagdrempelige karakter, maar ook in de manier van programmeren en presenteren. Het is hét moment om kennis te maken met podiumkunsten. Traditie hier is dat we het theaterweekend starten met de Arnhemse UITnacht, met dit jaar de opening in Musis. Over het programma zeg ik niks. Kom maar gewoon.

We hopen dat we bezoekers krijgen die we meestal niet zien in onze theaters. Tegelijk willen we vaste bezoekers verleiden een voorstelling bij te wonen die zij normaal niet kiezen. Het levert in beide gevallen een breder publiek op. Hoe leuk is het als gasten die meestal voor toneel komen, nu eens met de kleinkinderen naar een klassiek concert gaan?

Wat er voor mij uitspringt, is bijvoorbeeld Muhammed- the battle, een muzikale voorstelling met filmbeelden vanuit de boksring. Ik vind het vooral heel spannend wat er gaat gebeuren.

Ik zit zelf zeker bij de Mind-Illusieshow, brainmagic over privacy en internet. Een actueel thema dat zowel discussie als ongemak oplevert: wat weten al die grote bedrijven inmiddels over jou?

Ik neem mee... even denken... mijn buurvrouw! Volgens mij is zij nog nooit geweest. Haar gun ik de ervaring hoe theater kan verrijken. Dat het je raakt, laat lachen, laat huilen of huilen van het lachen. Kennismaken met theater is nooit vergeefs.”

Juul van Gessel, Marketing & Communicatie Schouwburg Amphion, Doetinchem.

Juul van Gessel, Marketing & Communicatie Schouwburg Amphion Doetinchem

,,We doen mee omdat het theaterweekend op allerlei manieren inspeelt op publiek dat niet zo snel naar het theater komt. Met een lagere prijs en voorstellingen die we speciaal hiervoor kiezen, hopen we dat mensen die we nooit zien nu wel komen.

We hopen dat er deze keer vooral veel nieuw publiek komt, omdat we graag willen laten zien hoe mooi theater is, wat het met je doet. Daarbij gaan we voor de volle breedte. We openen onze deuren graag voor oud en héél jong publiek.

Wat er voor mij uitspringt, is de Matinee van de Gulle Lach, een traditie in Amphion. Een terugkerend concept naar het idee van onze directeur-programmeur Charles Droste. Een zondagmiddagvoorstelling met korte, nieuwe sketches van cabaretiers in een show. Dit keer met Kees van Amstel, Lonneke van Dort, Jim Speelmans, Martijn Kardol en Mark van de Veerdonk. En niet te vergeten een muzikaal intermezzo met Jeangu Macrooy.

Ik zit zeker bij Magic Unlimited, een voorstelling voor 7+. Die roept herinneringen op aan mijn kindertijd, toen Hans Kazan al magisch was! Ik ben nu 28. Benieuwd of ik opnieuw in totale verwarring raak.