Dit hotel in centrum van Arnhem zit vol dakloze gezinnen in plaats van toeristen

Olympus College biedt leerlingen ontbijt aan: ‘Steeds meer jongeren in tweede uur al gebrek aan energie’

Het Olympus College in Arnhem gaat vanaf maandag leerlingen die het thuis niet breed hebben een ontbijt aanbieden op school. ,,We merken dat steeds meer jongeren al in het tweede of derde lesuur afhaken, omdat ze flauw zijn”, zegt rector Ilja Faber. ,,En dat is geen pubergedrag. Het is gewoon gebrek aan energie, omdat ze niets te eten hebben.”

12 november