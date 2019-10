Dit houdt Vitesse over aan het Songfestival dat niet naar Arnhem kwam

De pergola op het Gele Rijders­plein in Arnhem is nog niet afgeschre­ven

7:56 ARNHEM - De pergola van de AKU Fontein op het Gele Rijdersplein in Arnhem is nog niet afgeschreven. Wethouder Cultuur Hans de Vroome wil behoud van de overkapping overwegen in de toekomstplannen. ,,Ik kom met drie varianten en geef aan hoeveel het geld het kost en welke variant de voorkeur heeft bij het college.”