Dit is Christianne van der Wal, de Gelders gedeputeerde die minister wordt

Bezoekers verbolgen over verplicht mondkapje van Rijnstate in plaats van eigen FFP2: ‘Een ‘vers’ masker is beter’

ARNHEM - Niet met je eigen FFP2-mondmasker naar binnen mogen, maar in plaats daarvan zo’n ‘slap blauw mondkapje’ op moeten zetten. Onder bezoekers van ziekenhuis Rijnstate is verontwaardiging ontstaan over het mondkapjesbeleid van de Arnhemse zorginstelling. Maar is dat terecht?

28 december