Dit is de beste Gelderse nieuwsfoto: de Arnhemse rouwdienst voor Bekiro door Rolf Hensel

Hensel won eerder al met dezelfde foto de Gelderse Kinderjuryprijs en de eerste prijs in de categorie Algemeen Nieuws van de Gelderse persfotowedstrijd.



Raphaël Drent uit Tiel won met een foto van een waterballet tijdens de warme zomer de Publieksprijs. Koen Verheijden won de reportageprijs met een serie beelden van de warme droge zomer van 2018.

‘Opvallend hoge kwaliteit’

De prijzen zijn donderdagavond uitgereikt aan deze drie fotografen en aan de andere winnaars van de verschillende fotocategorieën, Maarten Sprangh, Bert Beelen, Rob Voss en Patrick van Gemert, tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis in Arnhem. De jury was dit keer ongewoon lovend over de ‘opvallend hoge kwaliteit’ van de inzendingen.

Dat de Kinderjury dezelfde foto heeft beloond als de vakjury is in de geschiedenis van de fotowedstrijd GeldersNieuwsfoto een unicum. De foto die Rolf Hensel maakte van de rouw tijdens de herdenkingsdienst van Bekiro in Arnhem, maakt indruk. Beelden van deze intensiteit zijn in Nederland waar terughoudendheid heerst tijdens rouw dan ook ongebruikelijk. Hensel was eerst blij dat hij de prijs won, maar meteen ook weer niet. ,,Het geeft me een dubbel gevoel, het is niet niks daar dan te staan’’, legt hij uit.

Emoties

GeldersNieuwsfoto De GeldersNieuwsfoto wordt elk jaar georganiseerd door de Provincie Gelderland, De Gelderlander en De Stentor, cultureel centrum de Koppelkerk Bredevoort, Museum CODA in Apeldoorn. De vakjury bestond dit jaar uit Wouke van Scherenburg (voorzitter), Bernadet de Prins , Rias Immink en Huub Kerkhoffs. Fotograaf Rolf Hensel maakt samen met andere fotografen vanaf een hoger standpunt overzichtsfoto’s van de drukbezochte herdenking eind december 2108. Beelden van de mannen die de kist dragen. Als die in de wagen van de begrafenisondernemer wordt geschoven besluit Hensel die kant op te gaan: ,,Na de overzichtsfoto’s wilde ik toch ook de emoties van de mensen laten zien.’’ Hij gaat dichter naar mensen bij de wagen toe, ziet dat Oma Nel nog één keer de laatste keer haar hand op de kist legt voordat Bekiro vanuit Arnhem naar zijn laatste rustplaats in Turkije wordt gebracht en hij drukt af. ,,Vier foto’s maar’, legt hij later uit. Je bent welkom als fotograaf, maar toch terughoudend.’’

Na jaren van wat licht tot zwaar gemor, vond de vakjury die dit keer 295 Gelderse nieuwsfoto’s van 39 fotografen beoordeelde de editie 2018 een ‘om blij van te worden’. De jury onder leiding van Wouke van Scherrenburg noteert in het rapport termen als : opvallend hoge kwaliteit, mooie en technisch knappe opnamen, foto’s die verrasten en emotioneerden, de passie spatte er vanaf: ,,De GeldersNieuwsfoto won dit jaar over de gehele linie aan kwaliteit.’’



Vooral de categorie Algemeen Nieuws verraste de jury: ,,Vorig jaar was er maar één echte eyecatcher als het om het echte nieuws gaat. Dit jaar slaagden veel fotografen er in perfecte beelden te leveren van zaken die het nieuws beheersten.’’ De jury kreeg maarliefst negentien reportages onder ogen en ook daar gaat de kwaliteit vooruit: ,,veel van de series vormden een helder en samenhangend geheel.’’

Hieronder de reportageserie van Koen Verheijden. Klik op een foto om de serie te starten.

