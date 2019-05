Dit is de onzichtbare Sprinkhaan die steeds de dans ontspringt

update Politie doet onderzoek naar stoffelijk overschot op Rijnkade in Arnhem

11:14 ARNHEM - Bij de Rijnkade in Arnhem is vanochtend ter hoogte van Foodhall Arnhem, tussen de Rodenburgstraat en de Nieuwstraat, een lichaam aangetroffen in de Rijn. De politie is een onderzoek gestart naar de identiteit en de doodsoorzaak van het slachtoffer.