Dit is hoe de eerste teams uit Arnhem dit weekeinde speelden

Festival Free Your Mind dit jaar mogelijk voor het laatst in Arnhem: ‘We barsten uit de voegen’

Het populaire tweedaagse house- en technofestival Free Your Mind vindt volgende week mogelijk voor het laatst plaats in Arnhem. Organisator Remko van der Klis zegt dat vooralsnog onduidelijk is of ze op termijn verder kunnen op de huidige locatie aan de Stadsblokken en dat er in Arnhem ‘geen ander groot terrein is waar het zeker door kan gaan’.